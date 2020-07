ECC Games pracuje nad mobilną wersją gry 'Car Mechanic Simulator Racing'

"Z satysfakcją informujemy o kolejnych krokach biznesowych dotyczących prac nad mobilną wersją gry w nowej odsłonie - ' Car Mechanic Simulator Racing'. Dotychczasowa współpraca z PlayWay przy 'CMS 18' okazała się bardzo owocna, dlatego też zdecydowaliśmy się na kontynuację tej serii i mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli przystąpić do testów projektu" - powiedział prezes Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

"Razem z PlayWay zajmiemy się również przeprowadzeniem kampanii marketingowej user acquisition, co mamy nadzieję, przełoży się na zadowalające wyniki sprzedażowe. W związku z produkcją gry i prowadzeniem działań nakierowanych na pozyskiwanie graczy nie wykluczamy możliwości pozyskania dodatkowego finansowania" - powiedział Wątrucki.

Cała idea nowej gry - "Car Mechanic Simulator Racing" - będzie koncentrowała się na nocnych wyścigach aut, co wprowadzi element rywalizacji. Gracz będzie miał możliwość tuningowania swojego samochodu, ulepszania go, a następnie udziału w wyścigach z nagrodami. Usprawnianie auta umożliwi wygrywanie z większą liczbą graczy. Wydawcą bestsellerowej serii wirtualnych warsztatów samochodów jest Grupa PlayWay. W minionym roku gra "Car Mechanic Simulator 18" była jedną z najlepiej zarabiających produkcji mobilnych w portfolio spółki , podano także.

"W najbliższych miesiącach chcemy skoncentrować się na nowym tytule 'Car Mechanic Simulator Racing', dlatego też kończymy proces wspierania gry 'CMS18', która do tej pory została pobrana ponad 22 mln razy, co w naszej ocenie jest bardzo zadowalającym wynikiem i dobrze rokuje dla nowej odsłony gry, która będzie rozbudowana o elementy rywalizacji pomiędzy graczami w trybie multiplayer, co jednocześnie znacząco zwiększy możliwości monetyzacji gry oraz czasu zaangażowania graczy" - podsumował Wątrucki.