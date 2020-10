Echo: Cel sprzedaży 1,6 tys. mieszkań w tym roku jest 'w zasięgu ręki'

"Regularnie uzupełniamy naszą ofertę i dostosowujemy ją do warunków rynkowych oraz oczekiwań klientów. Pandemia spowodowała zmianę nawyków społecznych, a to wpłynęło na projektowanie i budowę mieszkań. Nasi projektanci dostosowali projekty mieszkaniowe Echo Investment do nowych oczekiwań i potrzeb społecznych dotyczących układów mieszkań, zastosowanych materiałów wykończeniowych, bezdotykowych urządzeń czy dodatkowych zabezpieczeń. Już teraz nasze wyniki pokazują, że nowe rozwiązania i wdrożone pomysły spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem. Mimo wielu wyzwań z jakimi przyszło nam się zmierzyć w tym roku, to od stycznia do końca września zachęciliśmy klientów do kupienia ponad 1,1 tys. mieszkań, czyli o blisko 20% więcej niż w trzech kwartałach 2019 roku. Jesteśmy przekonani, że nasz roczny cel sprzedaży ponad 1,6 tys. mieszkań jest w zasięgu ręki" - powiedział Wrona, cytowany w komunikacie.