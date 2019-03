Echo Investment i Samsung wprowadzają usługę mobilnego odbioru mieszkań

"Zależało nam na maksymalnym usprawnieniu tego procesu, aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom obsługi, a pracownikom ułatwić realizację zadań związanych z przygotowaniem lokalu do odbioru. Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć pilotażową usługę mobilnego odbioru mieszkań w oparciu o dedykowany system CRM obsługiwany przy użyciu tabletów Samsung" - powiedział Leader CRM w Echo Investment Mariusz Sękalski, cytowany w komunikacie.

"Co ważne, urządzenia mobilne marki Samsung wyposażone są w kompleksową platformę zabezpieczeń Samsung Knox, dbającą o poufność danych. Dołączony do tabletu rysik umożliwia korzystanie w ramach usługi mobilnego odbioru z podpisu kwalifikowanego i biometrycznego, co pozwala na podpisywanie dokumentów bezpośrednio na ekranie tabletu" - powiedział IM Enterprise Sales Manager, Samsung Electronics Polska Mariusz Walusiewicz, cytowany w komunikacie.