Echo Investment podtrzymuje cel sprzedaży ok. 1 300 mieszkań w 2019 r.

"Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia rocznego celu sprzedaży, który zakłada sprzedaż 1 300 mieszkań. Dlatego stale powiększamy ofertę. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży projekty z ponad 640 mieszkaniami. Klienci dobrze je przyjmują, co bezpośrednio przekłada się na świetne wyniki sprzedaży. Mamy apetyt na wzmacnianie naszej pozycji rynkowej. Przygotowujemy do budowy kolejne atrakcyjne projekty oraz intensywnie pracujemy nad powiększaniem banku ziemi pod projekty mieszkaniowe. W pierwszym półroczu kupiliśmy działki, na których może powstać około 1 600 mieszkań" - powiedział Wrona, cytowany w komunikacie.