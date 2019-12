Echo Investment rozpoczęło budowę biurowca MidPoint71 we Wrocławiu

"Po tegorocznej premierze kompleksu West 4 Business Hub, Echo Investment otrzymało pozwolenie na budowę kolejnej biurowej inwestycji we Wrocławiu, która powstanie przy ul. Powstańców Śląskich 9. Centralna lokalizacja, elegancka architektura, nowoczesne miejsce do pracy oraz dobrze zaaranżowane przestrzenie wspólne to zdecydowane atuty projektu MidPoint71. Nowa biurowa destynacja na mapie Wrocławia to blisko 37 tys. m2 powierzchni biurowej dopasowanej do potrzeb firm działających na terenie miasta lub dopiero co lokujących się w stolicy Dolnego Śląska" - czytamy w komunikacie.