Echo Investment rozpoczęło budowę I etapu projektu Fuzja w Łodzi

"Cieszymy się, że po wielu miesiącach przygotowań mogliśmy rozpocząć budowę pierwszego etapu inwestycji - części mieszkaniowej, którego zakończenie planujemy na koniec przyszłego roku. Od dzisiaj, każdego dnia, będziemy coraz bliżej od ukończenia tego wyjątkowego punktu na mapie Łodzi i oddania go mieszkańcom i gościom tego miasta" - powiedział członek zarządu Waldemar Olbryk, cytowany w komunikacie.

Koparki rozpoczęły prace przy dwóch pierwszych budynkach mieszkalnych. To właśnie tutaj, w miejscu historycznego dziedzictwa, powstanie nowy fragment miasta łączący mieszkania, biura i usługi, a także nowoczesne koncepty gastronomiczne, handlowe, usługowe oraz przestrzeń dla kultury. W inwestycji powstaną również place miejskie i zielone tereny dostępne dla wszystkich, podano także.

"Fuzja to wyjątkowy projekt Echo Investment zlokalizowany w sercu miasta pomiędzy ulicami Piotrkowską, Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionową na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera. To miejsce, w którym przeszłość połączy się z teraźniejszością w wymiarze nie tylko estetycznym i architektonicznym, ale również programowym tworząc miejsca dla wszystkich przestrzeni życiowych. Różnorodne funkcje w Fuzji zostały zaplanowane tak, by wzajemnie się wspierały i w efekcie budowały fragment miasta tętniący życiem przez całą dobę" - przypomina deweloper.