Echo Investment wprowadziło do oferty ok. 100 lokali w II etapie os. Enter

Echo Investment wprowadziło do sprzedaży ok. 100 apartamentów w ramach II etapu osiedla Enter w Poznaniu, podała spółka. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do budynków z końcem 2021 roku.