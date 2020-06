Echo jest 'ostrożnie optymistyczne' co do wyników 2020 r.; nie zmieni strategii

"Wynajem mieszkań platformy Resi4Rent idzie szybciej niż oczekiwaliśmy. Platforma ma obecnie blisko 800 mieszkań w trzech projektach we Wrocławiu i Łodzi. Do pierwszego - R4R Rychtalska - najemcy zaczęli się wprowadzać we wrześniu ubiegłego roku, do ostatniego - R4R Kępa Mieszczańska - pod koniec kwietnia tego roku, a mimo to średni poziom wynajmu całej platformy to blisko 70%. Nie widzimy też zagrożenia dla naszego nowego celu sprzedażowego mieszkań (1,4 - 1,6 tys. w 2020 r.). W pierwszym kwartale sprzedaliśmy 399 mieszkań, widzimy, że klienci nadal przychodzą do biur sprzedaży i chcą zawierać transakcje. W samym tylko maju sprzedaliśmy ok. 90 lokali. Wreszcie, czujemy się pewnie z naszymi biurowcami, które mają poziom wynajęcia na wysokim poziomie, a ich budowy idą zgodnie z harmonogramami" - kontynuował prezes.