Echo miało 36,07 mln zł zysku netto, 52,73 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"W drugim kwartale 2019, Echo Investment wypracowało ponad 36 mln zł zysku netto, co było głównie rezultatem wzrostu wartości projektów w budowie. Wpływ na wynik miało także zaksięgowanie sprzedaży mieszkań, otrzymane czynsze z wynajmu powierzchni biurowej w O3 Business Campus III w Krakowie oraz Moje Miejsce I w Warszawie, a także czynsze z wynajmu powierzchni handlowej w katowickim Libero" - napisał prezes Niklas Lindberg w liście do akcjonariuszy.

"Dziś w fazie zaawansowanej są Browary Warszawskie w Warszawie oraz Fuzja w Łodzi. W Browarach Warszawskich zbliżamy się do końca prac budowlanych i dużo uwagi poświęcamy centralnej części projektu: placom, warzelni piwa, restauracjom w historycznych piwnicach oraz zieleni, które to nie tylko staną się miejscami spotkań, ale także ważnymi punktami na kulturalnej mapie Warszawy. Prace budowlane w łódzkiej Fuzji postępują zgodnie z harmonogramem. Pierwsze mieszkania w tym projekcie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Klientom spodobała się idea projektu oferującego różne miejskie funkcje, w którym jednocześnie nowe budynki przenikają się z zabytkowymi" - powiedział Lindberg, cytowany w komunikacie.

Deweloper utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży mieszkań. Od początku roku średnio miesięcznie podpisuje umowy z ponad setką klientów. Do końca sierpnia Echo Investment sprzedało 810 mieszkań, dzięki czemu roczny cel sprzedaży 1 300 lokali jest w zasięgu ręki. To będzie

oznaczało ponad 30% wzrostu w stosunku do 2018 r. W tym samym okresie spółka przekazała klientom klucze do 77 mieszkań. Całoroczny cel to przekazanie i zaksięgowanie w wyniku przychodów i zysków około 1 250 mieszkań, podano.

Rozwija się również platforma Resi4Rent, w której Echo Investment ma 30% udziałów. We wrześniu pierwsza inwestycja Rychtalska we Wrocławiu otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Do końca tego roku platforma otrzyma pozwolenie na użytkowanie także dla projektu Wodna w Łodzi, natomiast na początku 2020 r. - dla drugiego projektu we Wrocławiu - Kępa Mieszczańska przy ul. Dmowskiego, podsumowano.