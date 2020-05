Echo miało 40,63 mln zł zysku netto, 102,76 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"Echo Investment cieszy się stabilną sytuacją finansową. Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego kwartału było to ponad 450 mln zł. Wartość naszych aktywów wynosi 5 mld zł i jest o blisko 20% wyższa niż rok temu, przy czym wzrost wartości projektów komercyjnych i mieszkaniowych w budowie i przygotowaniu wyniósł w tym okresie 36%. To kierunek zgodny z naszą strategią wzmacniania naszej pozycji jako stabilnego i zdywersyfikowanego lidera w sektorze deweloperskim. Niezmiennie obserwujemy spowodowane pandemią zmiany zachodzące w gospodarce i uważnie analizujemy nasze plany na nadchodzące miesiące. Priorytetem jest zachowanie silnej pozycji finansowej i zdrowego tempa wzrostu" - napisał prezes Nicklas Lindberg w liście załączonym do raportu.

W I kwartale 2020 r. Echo Investment sprzedało 399 mieszkań, wobec 352 w pierwszym kwartale 2019 r. Od początku roku do daty opublikowania raportu, spółka oddała do użytku projekty: Widoki Mokotów w Warszawie, Osiedle Jarzębinowe VI w Łodzi, Osiedle Jaśminowe IV w Poznaniu i Ogrody Graua we Wrocławiu. To przełożyło się na przekazanie klientom w pierwszym kwartale 190 mieszkań, co jest znaczącym wzrostem wobec jedynie 23 mieszkań przekazanych w analogicznym okresie 2019 r., podano także.