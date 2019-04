Echo otrzymało 87 mln euro kredytu z Pekao na biurowce w Browarach Warszawskich

"Rewitalizacja terenu Browarów Warszawskich wpisuje się w filozofię Banku Pekao. Przez przywrócenie do życia sklepionych piwnic, budynku warzelni, laboratorium czy willi, inwestycja nawiązuje do browarniczej tradycji tego miejsca, łącząc ją z nowoczesnością zaprojektowanych biurowców i budynków mieszkalnych. Bogata oferta gastronomiczno-kulturalna sprawi, że warszawiacy będą tu chętnie spędzać wolny czas. Cieszymy się, że możemy być częścią sukcesu Browarów Warszawskich i dołożyć swoją cegiełkę do budowy tak atrakcyjnego miejsca" - powiedział wiceprezes Pekao Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.