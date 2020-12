Echo sfinalizowało nabycie trzech działek od Tesco za 41,6 mln euro

"Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem transakcji, wynosi około 190 000 m2. Cena netto za nieruchomości wyniosła łącznie 41 630 000 euro, co odzwierciedla standardowe korekty pierwotnie uzgodnionej ceny, związane z komercyjnymi ustaleniami stron" - czytamy w komunikacie.

"W ostatnich latach pozyskiwanie świetnie zlokalizowanych, dużych działek było jednym z priorytetów Echo Investment. Bank ziemi w naszym posiadaniu gwarantuje nam możliwość budowania kompleksowych, doskonale zaprojektowanych i atrakcyjnych fragmentów miast. Co więcej, jako jedyni na rynku mamy doświadczenie w trzech sektorach rynku nieruchomości - mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym, które pozwala nam planować inwestycje w skali urbanistycznej, tak by wprowadzały funkcje, których w danej okolicy brakuje i by poprawiały jej zintegrowanie z miastem" - skomentowała członek zarządu Echo Investment odpowiedzialna za dział inwestycji Małgorzata Turek, cytowana w materiale.