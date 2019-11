Echo sprzedało 151 mieszkań, przekazało 249 w październiku 2019 r.

Narastająco do października włącznie Echo zawarło 1 089 umów sprzedaży w porównaniu do 783 umów zawartych w analogicznym okresie 2018 r., a przekazało 841 lokali w porównaniu do 516 rok wcześniej.

"Lokomotywami sprzedaży mieszkań Echo Investment są miastotwórcze projekty, takie jak Browary Warszawskie, Moje Miejsce w Warszawie czy Fuzja - wyjątkowa inwestycja realizowana w Łodzi. Fuzja, która w harmonijny sposób połączy wszystkie aspekty życia: mieszkanie, odpoczynek, pracę i rozrywkę, już teraz przyciąga przyszłych mieszkańców. Deweloper w zaledwie sześć miesięcy sprzedał tu już ponad sto mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Od początku roku do końca października Echo Investment przekazało klientom 841 mieszkań, co oznacza ponad 60% wzrostu w porównaniu do wyniku z 10 miesięcy 2018 roku.

"Z powodu harmonogramów naszych inwestycji, druga połowa roku obfituje w pozwolenia na użytkowanie projektów mieszkaniowych, co przekłada się na większą liczbę mieszkań przekazywanych klientom. W samym tylko październiku Echo Investment przekazało klucze do 249 lokali, a już niebawem swój lokal przejmie tysięczny w tym roku klient" - czytamy dalej.

Spółka podała też, że od początku roku rozpoczęło budowę 8 projektów mieszkaniowych w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. W najbliższych miesiącach deweloper zamierza wystartować jeszcze z co najmniej trzema inwestycjami, w których łącznie będzie ponad 500 mieszkań.

"Nieustannie poszerzamy naszą ofertę i klienci to doceniają, co odzwierciedlają świetne wyniki sprzedażowe w tym roku. Jednak nie osiadamy na laurach. Pracujemy nad tym, by zwiększać udziały Echo Investment w rynku nieruchomości mieszkaniowych i stać się dla klientów deweloperem pierwszego wyboru. Strategia naszej firmy koncentruje się na tworzeniu tzw. 'destinations' czyli przyjaznych, otwartych fragmentów miast, w których można mieszkać, pracować i spędzać wolny czas z bliskimi. Podejście to jest także zgodne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców polskich miast. Nasi klienci nie szukają kolejnego osiedla mieszkaniowego, tylko miejsca, w którym mają wszystko na wyciągnięcie ręki: ulubioną kawiarnię na spotkania z przyjaciółmi, sklep z lokalnymi produktami, plac z miejscami do zabaw z dziećmi czy alejki rowerowe do aktywnego wypoczynku" - powiedział dyrektor sprzedaży Dawid Wrona, cytowany w materiale.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

