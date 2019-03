Echo szacuje wartość realizowanych i planowanych projektów na ok. 2,7 mld euro

"Echo Investment jest na dobrej drodze do dalszego dynamicznego rozwoju: całkowita docelowa wartość wszystkich realizowanych i planowanych projektów jest szacowana na ok. 2,7 mld euro. Od początku 2018 r. spółka kupiła działki pod ponad 170 tys. m2 mieszkań oraz biur. W zaawansowanych negocjacjach ma zakup terenów pod projekty o łącznej powierzchni ok. 340 tys. m2 - głównie mieszkaniowej" - czytamy w komunikacie.