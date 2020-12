Echo uruchomiło stację ładowania e-pojazdów w łódzkiej Fuzji

Operatorem oraz twórcą instalacji zlokalizowanej na Fuzji jest Veolia Energia Łódź. Słoneczna elektrownia ma moc 3,8 kW i może wyprodukować do 3,8 MWh energii elektrycznej. Oznacza to, że instalacja podłączona do stacji ładowania pojazdów elektrycznych pozwoli wykonać do 73 pełnych ładowań auta o baterii pojemności 52 kWh i zasięgu 400 km. Podczas ładowania w dzień stacja pobiera energię z instalacji fotowoltaicznej i resztę uzupełnia z sieci elektroenergetycznej. Natomiast w czasie ładowania w nocy stacja pobiera energię z sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu energia, która zostanie wyprodukowana ze słońca będzie możliwa do wykorzystania w nocy lub w chwili gdy będzie potrzebna w większej ilości, poinformowano.