Echo: Widzimy wielki potencjał w projekcie na Kabatach; będzie 'destination'

"To, co jest tam dziś w niczym nie przypomina tego, co tam będzie w przyszłości. Zamierzamy przekształcić tę część miasta. To świetna lokalizacja, to świetny potencjał. Myślę, że to, co my zrobimy, to miks funkcji mieszkaniowej, restauracji, zieleni i handlu convenience. To zrobi wielką różnicę" - powiedział Lindberg podczas konferencji prasowej.