Echo: Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze strategią wzrostu

"Przez ostatnie cztery lata, zgodnie z naszą 'Strategią rentownego wzrostu', z sukcesem dokonaliśmy transformacji Echo Investment z długoterminowego właściciela gotowych aktywów, w spółkę prowadzącą wyłącznie działalność deweloperską. Jesteśmy doskonale przygotowani, żeby dalej rozwijać naszą aktywność w Polsce, realizując projekty mieszkaniowe, biurowe oraz wielofunkcyjne, tworzące nowe fragmenty miast. W budowie i przygotowaniu mamy blisko 90 projektów, których łączna powierzchnia użytkowa wyniesie około 1,3 mln m2. Jesteśmy przekonani, że dzięki wsparciu nowego, długoterminowego inwestora, który tak jak my jest deweloperem, Echo Investment będzie mogło jeszcze bardziej przyspieszyć i wzmocnić swoją pozycję rynkową w Polsce" - powiedział prezes Echo Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

Właściciele spółki Lisala poinformowali dziś o podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży jej udziałów węgierskiemu deweloperowi Wing. Lisala jest głównym akcjonariuszem Echo Investment i posiada ok. 56% jego akcji.

"Po naszym sukcesie na Węgrzech, jako długoterminowego, zorientowanego na budowanie wartości i stabilnego finansowo strategicznego inwestora, Wing uznał ekspansję w regionie jako cel strategiczny i zidentyfikował polski rynek jako najbardziej atrakcyjny cel do inwestowania. Zamierzamy zainwestować w platformę, firmę przynoszącą zyski, mającą perspektywę długoterminowego wzrostu. Wierzymy, że w firmie Echo Investment znaleźliśmy idealną możliwość wejścia na polski rynek" - powiedział prezes Wing Noah Steinberg.

"To bardzo profesjonalna spółka, ma dobrą renomę i jest liderem rynku deweloperskiego z doskonałą załogą. Sukces Wing opierał się na najlepszych specjalistach z węgierskiego rynku, zespole złożonym z ciężko pracujących ludzi, uznających wartości etyczne i zorientowanych na efektywną pracę. Pokazują to nasze dokonania w dostarczaniu usług związanych z budynkami dla najważniejszych, międzynarodowych najemców. Wing i Echo będą się nawzajem wzmacniać na wielu poziomach i zmierzać do wspólnego rozwoju obu firm. Dzięki naszej inwestycji w Echo Investment, ustanawiamy rynkowego lidera Europy Środkowej i Wschodniej, mającego śmiałe, nowe możliwości na przyszłość" - dodał.