Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

"Zakup wiodącego na rynku, największego polskiego dewelopera to potężny krok w kierunku naszej ekspansji międzynarodowej. Polski rynek nieruchomości jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej, co daje możliwości znacznego wzrostu i rozwoju. Zakup większościowego pakietu akcji Echo Investment, rentownej i renomowanej spółki giełdowej, wzmocni obie firmy oraz otworzy przed nimi nowe możliwości na szczeblu regionalnym" - powiedział prezes Wing Noah Steinberg, cytowany w komunikacie.

Steinberg dodał, że Wing jest długoterminowym regionalnym inwestorem strategicznym, zorientowanym na budowanie wartości, który zamierza kontynuować rozwój Echo Investment zgodnie ze strategią rentownego wzrostu ogłoszoną przez spółkę w 2016 roku, co oznacza dalszą współpracę z Griffin Real Estate i obecnym zarządem Echo Investment.

"Nowy inwestor oznacza, że najciekawsze dopiero przed nami, na co czekamy z ogromnym zainteresowaniem. Wing to właściwy partner do realizacji długoterminowego projektu inwestycyjnego zorientowanego na dalszy wzrost" - dodał Maciej Dyjas, również partner zarządzający w Griffin.