Edyta Stanek została powołana na wiceprezesa zarządu ML System

Edyta Stanek jest założycielką ML System, pierwotnie działającego w formie spółki jawnej. Ma ponad ośmioletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem, jako wspólniczka a od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. prezes spółki z o.o. Od 1 lipca 2015 r. do 3 lutego 2021 r. była przewodniczącą rady nadzorczej. Ma doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B). Była odpowiedzialna za transformację ML System z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Do 30 listopada 2017 r. była kierownikiem transferu technologii w spółce, podano w materiale.