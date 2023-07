Efekt wojny cenowej Elona Muska. Zysk Tesli rośnie, ale marże na niskim poziomie

W miesiącach kwiecień-czerwiec 2023 r. Tesla odnotowała przychody na poziomie 24,93 mld dolarów. To powyżej konsensusu, który zakładał, że wyniosą one 24,47 mld dolarów. Zarazem zysk netto wyniósł 2,7 mld dolarów. To wzrost o 20 proc. w porównaniu z wynikami za drugi kwartał 2022 r.

Zarazem skorygowany zysk na akcję wyniósł 91 centów. To znów powyżej oczekiwań obserwatorów, którzy spodziewali się zysku na akcję na poziomie 82 centów.

Wojna cenowa wpływa na marże Tesli

Jednocześnie marża sprzedaży brutto wyniosła w tym okresie 18,2 proc. A jednak marża operacyjna we wspomnianym okresie wyniosła 9,6 proc. To najniższy poziom spółki od ostatnich pięciu kwartałów.

Tłumaczyć to można faktem, że Tesla wprowadziła obniżki cen samochodów elektrycznych. W marcu Elon Musk ogłosił zmiany w produkcji, które przyczynić się miały do tego, że z taśmy produkcyjnej schodzić będzie więcej pojazdów z logo Tesli, a zarazem będą one tańsze.

To wpłynęło na rynek. Konkurenci oferujący "elektryki" w reakcji na poczynania Tesli również obniżyli ceny swoich samochodów.

Porozumienie producentów

W ostatnich dniach jednak doszło do przełomu. Chińscy producenci oraz firma Elona Muska wspólnie ogłosili, że następuje między nimi cenowy rozejm. 16 firm, w tym m.in. Tesla, BYD Co, Nio Inc, Xpeng Inc, Geely i Chery Automobile Co, wzięło udział w ceremonii podpisania porozumienia na China Auto Forum w Szanghaju.

