Tesla chce sięgnąć po "świętego Graala". Samochody elektryczne mają być dużo tańsze

Na początku marca zmiany w procesie produkcji samochodów zapowiedział Elon Musk. Zmienić się ma przede wszystkim model montażu pojazdów. Wszystko po to, aby zwiększyć liczbę aut wyjeżdżających z taśm fabryk, a cena tych logo Tesli na masce była przystępniejsza – informuje agencja.

Inwestorzy natomiast wierzą, że firma wyjdzie naprzeciw ich oczekiwaniom i ogłosi – jak określił to Reuters – "świętego Graala", jakim jest cena samochodu elektrycznego na poziomie 30 tys. dolarów (ok. 124,27 tys. zł według obecnego kursu). Obecnie najtańsza Tesla kosztuje powyżej 40 tys. dolarów (ok. 165,89 tys. zł).