Eiffage Immobilier Polska planuje inwestycję na 96 apartamentów we Wrocławiu

W połowie sierpnia br. spółka Eiffage Immobilier Polska rozpoczęła przedsprzedaż apartamentów Atmo - swojej pierwszej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu, zlokalizowanej na Kępie Mieszczańskiej. Duże zainteresowanie tym projektem sprawiło, że kilka tygodni po debiucie deweloper rusza z kolejnym - HB 1820. To skrót od adresu Haukego-Bosaka 18 i 20 - ulicy, przy której EIP zbuduje swoją drugą inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu, podano.