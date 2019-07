Ekstraklasa sprzedała prawa mediowe na kraj i zagranicę na lata 2019-2021

Obok zakupionych przez nc+ i TVP praw do transmisji w Polsce, najciekawsze fragmenty każdego meczu użytkownicy oficjalnej aplikacji Ekstraklasy będą mogli zobaczyć jeszcze w trakcie jego trwania. Podczas każdego spotkania użytkownicy aplikacji otrzymają powiadomienia z 20-sekundowymi klipami z bramkami, rzutami karnymi lub innymi akcjami, podano także.

"Po każdym spotkaniu stacje TVP oraz TVN pokażą w ramach uprawnienia News Access dwuminutowe skróty meczowe w swoich programach informacyjnych. Po 10 minutach od ostatniego gwizdka 5-minutowe skróty meczowe będą zaś dostępne w aplikacji ligowej Ekstraklasa.TV oraz w nowym serwisie www.Ekstraklasa.tv. Prawa do dystrybucji tych skrótów będą miały również nc+, kluby Ekstraklasy oraz PZPN, a także jeden z portali horyzontalnych. Ekstraklasa prowadzi jeszcze rozmowy z potencjalnymi partnerami w tym obszarze" - czytamy dalej.

"W 2012 roku zdecydowaliśmy się budować w naszym zespole kompetencje w zakresie samodzielnej transmisji meczów. Był to strzał w dziesiątkę. Obecnie nikt nie zaprzeczy, że nasza liga jest świetnie pokazywana. Co więcej, w tym roku podczas Mistrzostw Świata U-20 nasza spółka Ekstraklasa Live Park była głównym producentem, któremu FIFA powierzyła produkcję transmisji meczowych ze swojej imprezy. Wytwarzany przez nas obraz był pokazywany na całym świecie. Teraz podjęliśmy decyzję, że czas postawić kolejny krok i w odpowiedzi na zmieniający się sposób konsumpcji mediów chcemy rozwijać własne kanały. Będziemy przez nie komercjalizować produkowane przez nas treści, podobnie jak to robią największe organizacje sportowe na świecie: NBA, UEFA czy La Liga - powiedział prezes zarządu Ekstraklasa Marcin Animucki, cytowany w komunikacie.