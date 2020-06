Elab: Uczelnie w UK pracują nad sposobami obniżenia czesnego dla studentów z UE

"Wiele uniwersytetów, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie, informuje nas, że trwają prace nad różnymi opcjami oraz dalsze rozmowy z rządem Wielkiej Brytanii. Część z nich wspomina o programach stypendialnych, które obniżyłyby opłaty do rozsądnego poziomu. Staramy się równocześnie, by na polskim rynku pojawiły się produkty, które będą mogły zastąpić dotychczas dostępne student loans. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z instytucjami finansowymi" - powiedział Ravensdale, cytowany w komunikacie.

Dotychczas czesne za rok studiów w Wielkiej Brytanii wynosiło na większości kierunków 9250 funtów i - w przypadku studentów z UE - można było je w pełni pokryć z pożyczki studenckiej. Od 2021 roku koszt ten wzrośnie i nie będzie można go opłacić korzystając z pomocy przyznawanej przez Student Finance England.

"Uczelnie dopiero podadzą wysokość nowego czesnego. Najprawdopodobniej będzie ono wynosiło tyle, ile obecnie płacą studenci spoza UE, czyli od 10,5 tys. funtów do nawet ponad 40 tys. za kierunki medyczne. Zmiany, które ogłoszono nie dotyczą tegorocznych kandydatów i osób, które już studiują. Będą oni mogli nadal korzystać z pożyczek, a cena za rok studiów się nie zmieni" - czytamy w komunikacie.

"Wiele osób pyta o oferty studiów w Holandii, Francji, we Włoszech, ostatnio mamy też bardzo dużo pytań o kraje skandynawskie. Czekamy również cały czas na informacje dotyczące warunków na uczelniach w Szkocji, ponieważ do tej pory Polacy mogli tam studiować za darmo" - wskazał Przemysław Jeziorowski z Elab Education Laboratory.

"Według statystyk jeszcze dwa lata temu ponad 6% wszystkich studentów w Wielkiej Brytanii stanowili obywatele krajów Unii Europejskiej. Łącznie prawie 14% studentów w UK pochodzi z krajów nienależących do Wielkiej Brytanii. To co siódmy ze studiujących, czyli niemal 328 tysięcy młodych ludzi płacących czesne" - podkreślił Jeziorowski.