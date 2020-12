Elektrobudowa ma porozumienie z PSE ws. 'Modernizacji stacji 220/110 kV-Konin'

"Intencją porozumienia jest w szczególności przeniesienie przez spółkę na rzecz PSE w ramach rozliczenia umowy prawa własności urządzeń i materiałów, uchylenie niepewności co do części roszczeń stron powstałych w związku z realizacją umowy, odstąpieniem od umowy przez PSE oraz rozliczeniem umowy, a także uchylenie w zakresie określonym w porozumieniu sporu mogącego powstać pomiędzy stronami związanego z realizacją umowy" - czytamy w komunikacie.

"W konsekwencji uzgodnień treści PI oraz POB spółka ma wobec PSE roszczenie o zapłatę kwoty ok. 9,9 mln zł netto z tytułu nierozliczonych dotychczas robót i prac, które to roszczenia PSE uznaje w całości, a ponadto emitent w ramach rozliczenia umowy przeniesie na rzecz PSE prawo własności uzgodnionych urządzeń i maszyn dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy za łączną kwotę ok. 11,2 mln zł netto" - czytamy także.