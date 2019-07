Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą w sprawie finansowania spółki

"Do umowy o finansowanie przystąpiły w charakterze wierzycieli Allianz, Euler Hermes oraz AXA, do Umowy o finansowanie przystąpiły w charakterze wierzycieli Allianz, Euler Hermes oraz AXA, zaktualizowane zostały złożone w dniu 12 lipca 2019 roku oświadczenia Banku PKO BP S.A., Banku Pekao S.A., Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. poprzez zaadresowanie tych oświadczeń również do Allianz, Euler Hermes oraz AXA jako wierzycieli spółki" - czytamy w komunikacie.