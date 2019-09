Elektrobudowa: PKO BP przystąpił do zmienionej umowy o finansowanie

"Zarząd Elektrobudowa [...] informuje, iż powziął informację o złożeniu w dniu 20 września 2019 roku przez Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wszystkim stronom umowy zmieniającej stosownych oświadczeń w wyniku czego Bank PKO BP przystąpił w charakterze wierzyciela do umowy o finansowanie zmienionej umową zmieniającą" - czytamy w komunikacie.

18 września Elektrobudowa podała, że w ramach uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania, podpisała umowę zmieniającą, która wydłuży termin na uzgodnienie z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) do 30 września br., pod warunkiem, że do 20 września przystąpi do niej PKO Bank Polski, podała spółka.