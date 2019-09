Elektrobudowa zakłada -28 mln zł EBITDA w 2019 oraz +9 mln zł EBITDA w 2020

"Tym samym prezentowane dane należy traktować jako projekcję wskazującą pożądane do realizacji cele w ramach procesu przeglądu opcji finansowania działalności stanowiącą estymację oczekiwanych poziomów poszczególnych parametrów finansowych, do osiągnięcia których dążyć będzie spółka przy założeniu realizacji wszystkich działań związanych z reorganizacją operacyjną w założonym harmonogramie oraz pozyskiwaniem całego kapitału zewnętrznego w kształcie przewidywanym na dzień publikacji niniejszego raportu" - czytamy w komunikacie.

Spółka planuje pozyskać niezbędny dla prowadzonej działalności dodatkowy kapitał i środki finansowe w wysokości 60-80 mln zł, w tym założono, że spółka otrzyma dodatkowe wpływy gotówkowe z tytułu zwolnienia środków zablokowanych z tytułu rozliczeń w ramach kontraktów i zabezpieczeń bankowych w kwocie do ok. 30 mln zł, uzyska wpływy z emisji akcji serii E oraz F w wysokości ok. 50 mln zł, przeprowadzi emisję obligacji zabezpieczonych majątkiem spółki w wysokości ok. 15 mln zł.