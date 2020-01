budownictwo 50 minut temu

Elektrobudowa złożyła pozew przeciw PKN Orlen w ramach zapisu na sąd polubowny

Elektrobudowa złożyła do sądu arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro, podała spółka. Decyzję tę podjęto w ramach realizacji zapisu na sąd polubowny, na mocy którego strony będą uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wszystkich sporów i roszczeń powstałych na tle umowy o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku.