Elektrotim ma warunk. umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 13,5 mln zł

Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przeniesienia praw do nieruchomości w terminie do dwóch tygodni od dnia powiadomienia kancelarii notarialnej o rezygnacji prezydenta Wrocławia z prawa pierwokupu praw do nieruchomości bądź w terminie do dwóch tygodni po upływie miesięcznego terminu do wykonania tego prawa, którego bieg rozpoczyna się od daty zawiadomienia przez notariusza prezydenta Wrocławia o treści umowy, wskazano również.