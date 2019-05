Elemental miał 26,08 mln zł zysku netto, 53,37 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Jak powinienem podsumować rok, w którym przychody spółki nadal rosły w dwucyfrowym tempie, a wyniki operacyjne są lepsze w każdym aspekcie w stosunku rok do roku? Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że osiągnęliśmy dobre wyniki mimo, iż w przeciwieństwie do lat poprzednich, spółka w 2018 roku nie dokonała żadnych akwizycji. Ponad 20-proc. wzrost został wygenerowany wyłącznie z działalności organicznej, za którą z kolei stoi szeroko prowadzony i zapowiedziany program optymalizacji operacyjnej oraz finansowej wszystkich spółek z grupy kapitałowej Elemental Holding" - napisał prezes Paweł Jarski w liście do akcjonariuszy.