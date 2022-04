Elon Musk chce Twittera. Oferuje 54,20 dol. za akcję w gotówce

Elon Musk gotowy jest zapłacić 54,20 dol. za akcję w gotówce - donosi Bloomberg. Oferta stanowi 54 proc. premii w stosunku do ceny zamknięcia z 28 stycznia, co oznacza, że przejęcie platformy kosztowałoby szefa Tesli 43 mld dol.

J ak pisze Bloomberg, to oferta "ostateczna i najlepsza". Musk skorzystał z pomocy firmy Morgan Stanley, która ma pełnić rolę doradcy w sprawie przejęcia Twittera.

Milioner jest największym udziałowcem w spółce. Kupił wart ok. 2,89 mld dol. pakiet 9,2 proc. akcji 14 marca. O tym fakcie powinien poinformować specjalne organy nadzorcze i opinię publiczną do 24 marca. Zrobił to dopiero 11 dni później - 9 kwietnia.