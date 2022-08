Elon Musk dostał broń do ręki w starciu z Twitterem od byłego szefa bezpieczeństwa platformy

Sygnalista stwierdził też, że nieprawdą jest, iż Twitter ma "solidny plan" na zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z platformy. Swoje zarzuty wobec byłego pracodawcy zawarł w specjalnym liście wysłanym do amerykańskiego Kongresu i agencji federalnych w ubiegłym miesiącu, którego treść ujawniły CNN i "The Washington Post".

Musk dostał broń do ręki

Jak podkreśla obóz bogacza, jeżeli zarzuty Peitera Zatko się potwierdzą, to oznacza to, że Twitter naruszył niektóre z postanowień umowy o przejęciu. Dlatego też jego prawnicy domagają się włączenia listu sygnalisty do toczącego się procesu między Elonem Muskiem a Twitterem. Sam miliarder zwrócił się bezpośrednio do "Mudge'a", aby ten ujawnił, w jaki sposób serwis mierzy liczbę kont spamowych - informuje Reuters.