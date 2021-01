EMA może wydać opinię ws. szczepionki AstraZeneca do 29 stycznia

Warszawa, 12.01.2021 (ISBnews) - Europejska Agencja Leków (EMA) otrzymała wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu warunkowego (CMA) szczepionki COVID-19 opracowanej przez AstraZeneca i Oxford University. Opinia w sprawie jej warunkowego dopuszczenia do obrotu mogłaby zostać wydana do 29 stycznia, poinformowała Agencja.