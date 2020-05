Emilewicz: Dopłaty do czynszów uzyskają w br. wszyscy, którzy się zakwalifikują

"Wszyscy, którzy się zakwalifikują [do dopłat], wszyscy uzyskają. Szacujemy, że to będzie w tym roku ok. 400 mln zł, ale jeśli wniosków spełniających kryteria będzie więcej - środków nie zabraknie" - powiedziała Emilewicz podczas wideokonferencji.

Wskazała, że kryteriami będą dochód i powierzchnia mieszkania, czyli kryteria, które dziś są stosowane przy dodatkach mieszkaniowych. Ponadto wynajmujący będzie musiał wykazać, że jego dochody zmniejszyły się o minimum 25% w stosunku do 2019 r. W tym celu poda dochód za I kw. br. lub trzy dowolne miesiące w tym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem i zostanie wyliczona średnia dochodu na jeden miesiąc.

"Zaletą tego programu jest objęcie wszystkich wynajmujących, także komercyjnie" - podkreśliła minister.

Ministerstwo Rozwoju podało dziś, że szacuje, iż dzięki nowemu mieszkaniowemu pakietowi proinwestycyjnemu, na wsparcie mieszkalnictwa zostanie skierowane dodatkowo średnio 0,5 mld zł rocznie do 2024 r.

Celem pakietu jest impuls dla gospodarki poprzez więcej tanich mieszkań na wynajem. Założenia pakietu to zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19. Pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19. Obejmuje on zmianę trzynastu ustaw.

Wśród rozwiązań pakietu jest pomoc kierowana bezpośrednio do lokatorów. To nowe dopłaty do dodatków mieszkaniowych - wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75% czynszu). Resort przeznaczy na ten cel ok. 420 mln zł w tym roku, podano w komunikacie.

