Emilewicz: KE podnosząc prognozę PKB doceniła m.in. wyraźny wzrost inwestycji

Komisja Europejska ponownie podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w 2019 r., co wraz z prognozami innych instytucji zbliża do konsensus wzrostu gospodarczego w okolicach 4,5%, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Komisja Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, wskazała minister.