Emilewicz na LSE: Zachęcamy Polaków studiujących za granicą do kariery w kraju

"Jesteśmy tutaj nie tylko dlatego, żeby opowiadać o największych wyzwaniach, jakie dzisiaj stoją przed Polską, przed globalną gospodarką, ale także po to, aby pokazać tym młodym, bardzo zdolnym Polakom, że warto budować swoje ścieżki kariery z myślą o powrocie do Polski, że mamy tak wiele wyzwań i tak wiele obszarów, które mogą być z ich perspektywy wyjątkowe i atrakcyjne" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej w trakcie Forum.

"To jest diaspora z tej kolejnej, najmłodszej fali emigracyjnej - tej, która pojawia się na Wyspach wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Chcemy dzisiaj prezentować i przygotowujemy dla tych, którzy tutaj przyjechali i także dla tych, którzy tutaj już się urodzili dobrą perspektywę powrotu. Mówimy o rozwiązaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , jaką można założyć w Polsce. Zachęcamy do tego, aby z Polską wiązać swoją przyszłość" - dodała minister.

"Z polskiej perspektywy to, co stale deklarujemy to to, że będziemy zabiegać, by te prawa, z których korzystali studenci w czasie, kiedy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej pozostały nadal na tym samym poziomie. Mówiąc krótko: aby absolwenci, którzy wybierają Wielką Brytanię, aby tu studiować, mogli korzystać z podobnych praw, z jakich korzystają studenci, którzy dzisiaj biorą udział w konferencji na LSE" - powiedziała Emilewicz.