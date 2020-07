Emilewicz: Na PUE ZUS zarejestrowało się ponad 5,6 tys. turoperatorów

"To są osoby, które zbierają się do tego, by faktycznie skorzystać z tego uprawnienia do bonu turystycznego. I dzisiaj także [...] informuję, że "wyprodukowaliśmy" - używam języka informatyków - już 4 mln bonów. A te 3,5 mln jest w trakcie produkcji" - powiedziała Uścińska.