Emilewicz: Rozszerzenie gwarancji de minimis sprawi, że na rynek trafi 50 mld zł

"Program gwarancji de minimis - wynegocjowaliśmy w ubiegłym tygodniu jego zmianę z Komisją Europejską, to jest instrument znany wszystkim małym i średnim firmom w Polsce, Za sprawą tych zmian będzie możliwość uzyskania kredytu do 3,5 mln zł, a gwarancja, którą obejmie BGK będzie wynosiła 80% tej kwoty" - powiedziała Emilewicz.

"Zakładamy, że rozszerzając gwarancje de minimis kwota, jak będzie mogła trafić na rynek to będzie kwota łącznie około 50 mld zł. I będzie mogła zaspokoić zaspokoić około 100 tys. firm" podkreśliła Emilewicz.

Ma zostać też uruchomiony fundusz dopłat BGK do odsetek od kredytów.

"To także dodatkowy instrument wsparcia, który w wysokości 500 mln zł będzie mógł zasilić sektor przedsiębiorstw" - powiedziała.

"Mamy pewne szczególne rozwiązania, by firmy turystyczne przetrwały, to wydłużenie do 180 dni możliwości zwrotu za niezrealizowane wycieczki (dzisiaj termin ten wynosi maksymalnie 30 dni)" - podkreśliła. Dodała, że firmy będą mogły w zamian oferować także voucher na inną wycieczkę.