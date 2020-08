Emilewicz: Spadek PKB w II kw. niższy gł. dzięki dobrym danym z sektora usług

"Spadek okazał się znacznie niższy niż prognozował rynek. Przypomnijmy rynek prognozował ok. 10%. To wyniki przede wszystkim sektora usług. Na tle średniej europejskiej, która wynosi - 14%, Polska ze swoim wynikiem -7,9% PKB lokuje się na trzecim miejscu za Litwą oraz za Finlandią. Zatem możemy powiedzieć, że jesteśmy pierwszym z dużych krajów, jeżeli chodzi o kondycję gospodarki" - powiedziała Emilewicz na konferencji prasowej.

Odnosząc się do spadku konsumpcji powiedziała: "choć to jest znaczny spadek, to jednak ciągle jest to dwukrotnie niższy niż chociażby gospodarka hiszpańska czy gospodarka brytyjska". Przypomniała, że szacunki rządu wskazywały, że może ona wynieść nawet ok. 15%.