Emilewicz: Wakacje kredytowe będą kosztować sektor bankowy około 1 mld zł

"Jeżeli chodzi o wartość, to korzyść dla beneficjentów [wakacji kredytowych] w sumie nie powinna przekroczyć 1 mld zł. Jeżeli zaś chodzi o wyniki sektora bankowego, [...] myślimy, że ten 1 mld zł to jest wartość do udźwignięcia " - powiedziała Emilewicz w trakcie spotkania z dziennikarzami.