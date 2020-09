Emilewicz: Zmiany w ustawie o OZE oraz tzw. ustawie odległościowej do końca roku

"Do 15 października kończymy prace legislacyjne nad ustawą o prosumencie indywidualnym i prosumencie zbiorowym. Rozszerzamy status prosumenta. Zatem już nie tylko domy jednorodzinne, a także mieszkańcy budynków wielorodzinnych oraz małe wspólnoty będą mogły korzystać z różnych źródeł energii odnawialnej i udzielać ją czy to dla mieszkańców wspólnot czy to dla budynków użyteczności publicznej w małych gminach, tworząc coś co nazywamy modelem klastra energetycznego" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej na ImpactCEE.