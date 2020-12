Emitel ma 10-letnią umowę z TVN na dystrybucję programów nadawcy na MUX-2

Naziemna Telewizja Cyfrowa jest popularną platformą odbioru telewizji w Polsce, a widzowie mogą odbierać 29 darmowych programów. Telewizja naziemna, w całej Europie, wykorzystywała do tej pory do nadawania naziemnego częstotliwości z zakresu 470-790 MHz. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wszystkie kraje członkowskie muszą zwolnić pasmo 700 MHz na potrzeby budowy sieci 5G przez operatorów komórkowych. Oznacza to konieczność przebudowy sieci nadawczej i przeniesienia emisji programów telewizji naziemnej w Polsce na inne częstotliwości niż obecnie używane. W Polsce, decyzją regulatorów rynku, projekt został zaplanowany na kilka etapów i zakończy się w czerwcu 2022 roku. Wówczas nastąpi przełączenie standardu nadawania na DVB-T2 /HEVC. W porównaniu z obecnie funkcjonującym standardem (DVB-T/MPEG-4), DVB-T2/HEVC pozwala efektywniej wykorzystać częstotliwości i znacząco podnieść jakość nadawania kanałów telewizji naziemnej, wskazano w materiale.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.