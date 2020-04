Emmerson Evaluation: Rynek apartamentów wakacyjnych może stanąć w całym 2020 r.

Analizując przyszłą podaż obiektów z planowaną datą oddania do użytkowania do 2022 r., największą liczbę nowych pokoi (8,3 tys.) miał zyskać pas nadmorski. Do największych obiektów, które w ciągu najbliższych lat były planowane nad polskim morzem, można zaliczyć I i II etap inwestycji Shelter Hotel&Apartments w miejscowości Rogowo z ofertą 500 apartamentów. Kilka nowych obiektów pojawić się miało także w Kołobrzegu i Świnoujściu. W górach nowe inwestycje miałyby dostarczyć na rynek ok. 5,5 tys. nowych pokoi i apartamentów na wynajem. Wśród nich wymienić można m.in. Infinity Zieleniec Ski&SPA oraz I etap inwestycji Green Club. Oba obiekty planowo miały posiadać po ok. 300 pokoi. Zbliżoną liczbę nowych jednostek, jak w pasie górskim (ok. 5,5 tys. pokoi), przewidziano w planach dla największych aglomeracji. Na tych rynkach do końca 2022 r. oddane do użytkowania miały zostać m.in. inwestycja Lokum Smart City i Krakowska 37 we Wrocławiu czy inwestycja Varsovia Pileckiego w Warszawie.