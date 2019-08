technologie 1 godzinę temu

Empik Bilety i Going. chcą sprzedać do końca roku bilety o wartości 74 mln zł

Empik Bilety i Going. planują sprzedać ponad 1 mln biletów o łącznej wartości 74 mln zł do końca 2019 r., podały spółki. Połączenie platform sprzedażowych Empik Bilety i Going. w jeden spójny ekosystem zaowocowało powstaniem oferty sprzedaży biletów w modelu 360 stopni, która obejmuje swoim zasięgiem 17 mln odbiorców i ponad 5 tysięcy wydarzeń dziennie.