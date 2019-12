Enea chce część nakładów w strategii zrealizować w formule project finance

"Te wydatki to maksymalna wartość 64 mld zł. Tutaj jest uwaga, że część wydatków planujemy zrealizować w formule project finance, tzn. z partnerami. Część wydatków zrealizujemy w formule nieopartej o bilans firmy" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

"22 mld zł to dodatkowa wartość oszacowana po to, by stać się koncernem mniej oddziałującym na środowisko i który realizuje ambitne cele klimatyczne na poziomie krajowym i europejskim" - dodał prezes.