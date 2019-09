Enea El. Połaniec modernizuje elektrofiltry w ramach inwestycji ekologicznych

"Bardzo ważną częścią naszej działalności jest dbanie o ochronę środowiska. Kontynuujemy naszą misję w zakresie ekologii i podejmujemy kolejne wyzwanie. Dzięki tej inwestycji Elektrownia Połaniec będzie dostosowana do konkluzji BAT, co jest dowodem na to, że z wielką odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony środowiska naturalnego" - powiedział prezes Enei Połaniec Lech Żak, cytowany w komunikacie.