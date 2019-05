Enea miała 246,15 mln zł zysku netto, 798,78 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"W I kw. 2019 grupa kapitałowa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 799 mln zł (wzrost r/r o 97 mln zł). Najwyższa EBITDA, 400 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost o 173 mln zł). Na wynik obszaru pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także niezakłócona praca wszystkich źródeł wytwórczych. Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 219 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 96 mln zł. Wyższy wynik segmentu to rezultat wyższego poziomu produkcji w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także ciągłej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych. W obszarze Dystrybucji osiągnięta została EBITDA niższa r/r o 49 mln zł (w I kw. 2019 wyniosła 249 mln zł). Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze tym odnotowano

spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dot. majątku sieciowego oraz efektu wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obszar Obrotu odnotował stratę na poziomie EBITDA w kwocie -11 mln zł. Wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych w obrocie detalicznym oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku EBITDA w tym segmencie (spadek r/r o 64 mln zł)" - wymieniono w raporcie.