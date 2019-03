Enea miała 686,74 mln zł zysku netto, 2348,3 mln zł EBITDA w 2018 r.

"Najwyższa EBITDA osiągnięta została w obszarze Dystrybucji, 1 111 mln zł, głównie w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Obszar Obrotu przyniósł EBITDA na poziomie -76 mln zł. Wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) w obrocie detalicznym, a także wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku EBITDA w tym segmencie (spadek r/r o 254 mln zł). Ponadto wynik ten uwzględnia zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł w związku z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 470 mln zł, co oznacza spadek r/r o 33,7% (tj. o 239 mln zł). Segment ten pozostaje pod presją: zdarzeń z 1Q 2018 i 4Q 2018 (problemy geologiczno-hydrologiczne), w związku z czym sprzedaż węgla handlowego osiągnęła wielkości niższe niż w roku poprzednim, wzrostu kosztów produkcji (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów) oraz zwiększonych prac przygotowawczych, mających na celu zwiększenie poziomu produkcji w kolejnych latach" - czytamy w raporcie.

"Miniony rok charakteryzował się wysoką dynamiką zmian rynkowych i regulacyjnych w otoczeniu GK Enea. Rekordowy wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, rosnące koszty paliwa i transportu, a także nowe regulacje dla rynku energii, to tylko kilka z czynników, których wpływ spowodował, że firmy z sektora elektroenergetycznego, w tym Grupa Enea, musiały sprostać nowym wyzwaniom i dostosować się do nich, szczególnie w obszarze wytwarzania i obrotu. W tym wymagającym otoczeniu Grupa wypracowała w 2018 r. przychody na poziomie 12,7 mld zł, czyli ponad 11% więcej niż w 2017 r. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju pozwala nam osiągać coraz lepsze parametry operacyjne. Grupa Enea w 2018 r. wytworzyła o 5,5 TWh, tj. o 26,4% r/r energii elektrycznej więcej niż przed rokiem. W omawianym okresie nastąpił też istotny wzrost łącznego wolumenu sprzedaży o ponad 2,5 TWh, tj. o 13,4%, wygenerowany przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom biznesowym. Wzrost zanotowaliśmy również w sprzedaży usług

dystrybucji odbiorcom końcowym, która r/r wzrosła o 618 GWh, czyli o 3,2%" - napisał prezes Mirosław Kowalik w liście do akcjonariuszy.