Enea Operator wdrożyła algorytm, który ma ograniczyć straty w transformatorach

"Efekty realizacji projektu przyczyniają się do redukcji strat oraz zmniejszenia awaryjności sieci. Opracowany algorytm wpłynie na ograniczenie kosztów związanych z zakupem i eksploatacją transformatorów. Oprócz doboru najlepszych oraz najbardziej wydajnych transformatorów w danych lokalizacjach, wdrożenie projektu wpłynie na poprawę efektywności pracy sieci dystrybucyjnej co w konsekwencji prowadzi do obniżenia emisji CO2 do atmosfery" - powiedział wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki Wojciech Drożdż, cytowany w komunikacie.